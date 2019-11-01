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Президент "Баварии": игрокам клуба нужно перестать сваливать вину на Ковача

Президент "Баварии" Ули Хенесс встал на защиту главного тренера команды Нико Ковача. Хорватский специалист подвергся новой волне критики после неубедительной победы мюнхенцев над "Бохумом" (2:1), аутсайдером Второй Бундеслиги, в матче 1/16 финала Кубка Германии.

"Нам не нужно ссориться и преувеличивать. В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент мы должны побеждать, а хороший футбол придет сам собой.

Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит открыто. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Команда проводит плохие матчи, не тренер.

В Лиге чемпионов мы не проигрывали, в Бундеслиге идем в числе лидеров. Скука придет в Бундеслигу скоро, я вам обещаю", — цитирует Хенесса AZ.

Sport24.ru


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Теги: Бавария Ковач Бундеслига
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