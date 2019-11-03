Ковач: "Бавария" не имеет права проигрывать со счетом 1:5, даже в меньшинстве

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (1:5). Стоит отметить, что почти всю игру мюнхенцы провели в меньшинстве после удаления защитника Жерома Боатенга на 9-й минуте."Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все, что мы планировали, было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве. Я считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы отквитали один гол, мы контролировали игру. Но потом, четыре минуты спустя после начала второго тайма, мы пропустили снова.Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать со счетом 1:5. Сегодня было определенно не то, что мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом", — цитирует Ковача пресс-служба "Баварии".