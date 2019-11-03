Ковач назвал уход с поста главного тренера "Баварии" правильным решением

Нико Ковач прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Баварии". Сегодня вечером мюнхенский клуб объявил о расставании с 48-летним специалистом."Я думаю, это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последнем месте, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом благодарим "Баварию" за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Суперкубок. Это было хорошее время. Желаю команде всего наилучшего", - цитирует Ковача официальный сайт мюнхенцев.