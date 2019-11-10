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Игрок "Айнтрахта" Абрахам был удален с поля на 96-й минуте за толчок тренера "Фрайбурга" (видео)

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Айнтрахт" - 1:0. Гостевая команда заканчивала встречу с двумя удалениями. Полузащитник Желсон Фернандеш получил красную карточку на 46-й минуте, а защитник Давид Абрахам на 96-й минуте за толчок главного тренера "Фрайбурга" - 54-летнего Кристиана Штрайха.

Чемпионат Германии

11 тур

Гол: Петерсен, 77.

"Фрайбург": Флеккен, Кох, Хайнц, Линхарт, Шмид, Хефлер, Грифо (Вальдшмидт, 57), Шаллаи (Квон, 76), Гюнтер, Холер (Шлоттербек, 90+4), Петерсен.

"Айнтрахт": Реннов, Хинтереггер, Ндика, Абраам, Дурм (Силва, 83), Фернандес, Соу, Костич, Камада (Гачинович, 67), Пасиенсия (Кор, 46), Дост.

Предупреждения: Фернандес, 26, Холер, 74, Костич, 90, Абрахам, 90+4.

Удаления: Фернандес, 45+1, Абрахам, 90+6.



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Теги: Айнтрахт Фрайбург Бундеслига
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