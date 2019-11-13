Хаби Алонсо может возглавить "Баварию"

Бывший испанский футболист Хаби Алонсо является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской "Баварии". Как сообщает France Football, на такой шаг руководство немецкого клуба может пойти в том случае, если ближайшей зимой им не удастся договориться с тренером "Аякса" Эриком тен Хагом.В настоящее время Алонсо работает главным тренером дублирующего состава "Реала Сосьедад" — футболист начинал профессиональную карьеру именно в этом клубе.Напомним, Хаби Алонсо выступал в составе "Баварии" в период с 2014 по 2017 год. С мюнхенцами он трижды стал чемпионом Германии и по разу выиграл национальный Кубок и Суперкубок. Также двукратный чемпион Европы и чемпион мира играл за "Ливерпуль" и мадридский "Реал".