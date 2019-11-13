Левандовски установил рекорд "Баварии", став лучшим игроком месяца третий раз подряд

"Бавария" объявила лучшего игрока команды по итогам октября. Им стал нападающий Роберт Левандовски, набравший 75,6% голосов.Футболист в минувшем месяце провел шесть матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил семь голов.Польский форвард опередил Сержа Гнабри и Мануэля Нойера, которые набрали 9,8% и 6,1% голосов соответственно.Левандовски стал лучшим игроком месяца в "Баварии" третий раз подряд. Ранее 31-летний поляк был признан лучшим игроком в августе и в сентябре. На официальном сайте "Баварии" отмечается, подобное в мюнхенском клубе еще никому не удавалось.