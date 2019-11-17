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В Германии судьи бастуют из-за участившихся случаев нападений во время матчей

В Германии судьи, работающие на матчах любительского уровня, начали забастовку из-за участившихся случаев нападений во время матчей, сообщает Sport1.de.

Согласно информации источника, судейский комитет футбольного округа Кёльн единогласно принял решение не отправлять арбитров на матчи в течение недели. О принятом решении было объявлено сегодня, 17 ноября, в полдень. Из-за забастовки под угрозой проведения оказалось 76 воскресных матчей.

На такой шаг судьи в Кёльне пошли из-за инцидента, который произошёл 3 ноября. Тогда в матче между "Кёльном V" и "Оссендорфом" главный арбитр подвергся нападению со стороны игроков гостевой команды. В результате случившегося судья получил открытую рану и гематому.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Бундеслига
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