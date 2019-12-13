Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 15-го тура Бундеслиги с "Вердером". Также немецкий специалист отметил, что "Бавария" хочет завершить первый круг чемпионата тремя победами."Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдем к игре с "Вердером" с соответствующим настроем. Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концетрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку", — цитирует Флика пресс-служба клуба.Матч "Бавария" — "Вердер" состоится 14 декабря, начало — 17:30.