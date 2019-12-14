Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, которую ранее предложил его коллега из мадридского "Реала" Флорентино Перес.
"Мы выступаем за Бундеслигу без всяких "если" и "но"! Наш клуб совершенно не заинтересован в европейской Суперлиге. Можем утверждать это очень чётко.
Конечно, "Бавария" хочет добиться успеха на международном уровне, но для этого уже существует Лига чемпионов.
Победа "Баварии" в Лиге чемпионов произойдёт не позже 2022 года, когда финал пройдёт в Мюнхене", — приводит слова Хайнера T?glicher Anzeiger Holzminden.
"Чемпионат"
Президент "Баварии": мы совершенно не заинтересованы в европейской Суперлиге
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