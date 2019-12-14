"Бавария" разгромила "Вердер", Коутиньо оформил покер

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Бавария" со счетом 6:1 на своем поле разгромила "Вердер".



Чемпионат Германии



15 тур



Гол: Коутиньо, 45, 63, 78, Коутиньо, 63, Левандовски, 72, Мюллер, 75 - Рашица, 24



Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг (Перишич, 46), Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо (Сингх 82), Алькантара, Горецка (Мюллер, 70), Гнабри, Левандовски



Вердер: Павленка, Селасси (Фридль, 45+2), Аугустинсон, Ланг, Велькович, Рашица (Бартельс, 86), Шахин, Классен, Эггештайн, Гросс, Осако (Битенкур, 67)



Предупреждения: Павар 26, Боатенг, 18, Гросс, 22, Фридль, 62