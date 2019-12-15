Ройс: судья сказал: "Была игра рукой, но пенальти я не поставлю". Не понимаю, к чему этот цирк

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс остался недоволен эпизодом, произошедшим в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги против "Майнца" (4:0).На 15-й минуте игры защитник "Майнца" Йерри Юсте сыграл рукой в своей штрафной площадке. Арбитр обратился к помощи VAR, но пенальти в итоге не поставил."Это пенальти. Рефери мне сказал: "Там была игра рукой, но пенальти я не дам". Я долго размышлял над его фразой.Если это игра рукой, то это игра рукой. Не знаю, к чему этот цирк", — сказал Ройс после игры.