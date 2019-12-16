Флик: Горецка не сыграет в матче с "Фрайбургом", по Толиссо мы должны подождать

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 16-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга"."Многим командам было непросто у них в гостях. Нам предстоит трудная задача. Они играют очень компактно и совершенно заслуженно занимают то позицию, которую занимают. За последние годы Кристиан Штрайх проделал феноменальную работу. Леон Горецка испытывает мышечные проблемы, он не сможет сыграть. Хави Мартинес вернется в состав после дисквалификации. По Корантену Толиссо мы должны подождать", — цитирует Флика официальная группа "Баварии" Вконтакте.Матч "Фрайбург" - "Бавария" состоится 18 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.