Санчо побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся более 50 лет

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отметился голом в матче 16-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпциг". Игра в Дортмунде завершилась со счетом 3:3.Для Санчо этот гол стал 22-м в Бундеслиге за карьеру. Таким образом, Джейдон в возрасте 19 лет и 267 дней превзошел достижение Хорста Кеппеля и стал самым молодым игроком, забившим 22 мяча в чемпионате Германии. Кеппель установил свой рекорд в 1968 году, когда ему было 19 лет и 269 дней.Кроме того, в этом календарном году Санчо забил 15 голов. Он стал третьим футболистом в возрасте до 20 лет, добравшимся до этой отметки, повторив достижение Кеппеля (1967 год) и Олафа Тона (1985).В нынешнем сезоне Санчо провел в Бундеслиге 14 матчей, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.