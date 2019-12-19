Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими установил рекорд скорости в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.
Марокканец разогнался до 36,2 км/ч в матче 16-го тура против "Лейпцига" и стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги с момента внедрения технологии измерения скорости.
В текущем сезоне Хакими провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, права на Хакими принадлежат "Реалу", в "Боруссии" футболист выступает на правах аренды.
Sport24
Защитник "Боруссии" Хакими признан самым быстрым игроком в истории Бундеслиги
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