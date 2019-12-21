Левандовски успешно прооперирован. Форварду "Баварии" провели операцию на паху

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был успешно прооперирован, сообщили в пресс-службе мюнхенского клуба.31-летний поляк отправился в клинику после победы над "Вольфсбургом" (2:0) в 17-м туре Бундеслиги, где Левандовски отметился голевой передачей. Игроку было необходимо хирургическое вмешательство на паху. Ближайшие несколько дней Левандовски будет отдыхать.