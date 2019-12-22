"Бавария" объявила о решении оставить Флика на посту главного тренера до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Ханс-Дитер Флик продолжит работу как минимум до конца сезона. Такое решение было принято руководством клуба после победы мюнхенцев над "Вольфсбургом" (2:0) в 17-м туре Бундеслиги."Бавария" завершила первый круг чемпионата Германии на 3-м месте. Отставание от лидирующего "Лейпцига" составляет 4 очка.Флик принял "Баварию" после отставки Нико Ковача в начале ноября. После этого команда провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед (в том числе 3 — в Лиге чемпионов) и потерпела 2 поражения.