"Бенфика" согласовала с "Боруссией" трансфер Вайгля

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль станет игроком "Бенфики". Как сообщает Correio de Manha, 24-летний хавбек перейдет в клуб из Лиссабона уже в январе.По информации источника, клубы уже согласовали трансфер немецкого футболиста. "Орлы" заплатят «шмелям» 20 млн евро.Юлиан перешел в "Боруссию" из "Мюнхена-1860" летом 2015 года за 2,5 млн евро. Контракт игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2021 года.В сезоне-2019/20 Вайгль провел 20 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив при этом 1 гол. В активе футболиста есть 6 матчей за сборную Германии.