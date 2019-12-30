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"Бенфика" согласовала с "Боруссией" трансфер Вайгля

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль станет игроком "Бенфики". Как сообщает Correio de Manha, 24-летний хавбек перейдет в клуб из Лиссабона уже в январе.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер немецкого футболиста. "Орлы" заплатят «шмелям» 20 млн евро.

Юлиан перешел в "Боруссию" из "Мюнхена-1860" летом 2015 года за 2,5 млн евро. Контракт игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2021 года.

В сезоне-2019/20 Вайгль провел 20 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив при этом 1 гол. В активе футболиста есть 6 матчей за сборную Германии.

Sport24


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Теги: Вайгль Боруссия Бенфика
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