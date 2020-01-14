Лев раскритиковал решение Нюбеля продолжить карьеру в "Баварии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не поддерживает выбор 23-летнего вратаря "Шальке" Александра Нюбеля перейти в "Баварию". Один из самых перспективных вратарей мира на правах свободного агента присоединится к "Баварии" по окончании сезона-2019/20.Лев считает выбор Нюбеля сомнительным, потому что в ближайшие сезоны Нюбелю предстоит быть сменщиком капитана "Баварии" Мануэля Нойера."Я сторонник того, чтобы молодые игроки получали как можно больше игрового времени, чтобы они могли развиваться. Когда футболист в возрасте 20-21 года два или три года сидит на скамейке запасных, я не знаю, есть ли в этом какая-то польза", — цитирует Лева Sport1.