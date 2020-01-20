Как сообщает Bild, мюнхенцы намерены сделать "Реалу" предложение в летнее трансферное окно. При этом неизвестно, захочет ли сам 21-летний футболист переходить в "Баварию".
В нынешнем сезоне Хакими провел 18 матчей в чемпионате Германии, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
"Бавария" в нынешнем сезоне Бундеслиги набрала 36 очков в 18 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лейпцига" на 4 очка.
Хакими попал в сферу интересов "Баварии"
"Бавария" заинтересована в услугах защитника "Боруссии" Ашрафа Хакими, права которого принадлежат "Реалу".
Фото: ФК "Боруссия"
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