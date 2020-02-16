"Бавария" разгромила на выезде "Кёльн". Левандовски первым в сезоне забил 40 голов

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги "Кёльн" принимал на своем поле мюнхенскую "Баварию".
Фото: twitter.com/FCBayern
Гости разгромно повели в счете уже к 12-й минуте благодаря голам Левандовски, Комана и Гнабри. Во втором тайме Гнабри оформил дубль, а "Кёльн" довольствовался всего одним забитым мячом. "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги.

Чемпионат Германии

22 тур

"Кёльн" — "Бавария" 1:4

Голы: Левандовски, 3, Коман, 5, Гнабри, 12, 66, Ут, 70

"Кёльн": Хорн, Каттербах (Кайнц, 29), Кцихос, Борнау, Эхизибуэ, Якобс (Шмиц, 72), Дрекслер, Хектор, Скири, Ут, Кордоба (Модест, 81)

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Эрнандес, 46), Павар, Киммих (Толиссо, 59), Гнабри, Алькантара, Дэвис, Коман (Горецка, 79), Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Боатенг, 28, Алькантара, 49, Борнау, 79, Павар, 82


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