В матче 20-го тура чемпионата Испании "Кельн" в гостях нанес поражение "Падерборну".
Чемпионат Германии
20 тур
"Падерборн" - "Кельн" 1:2
Голы: Мере, 28, Хектор, 36
Падерборн 07: Цингерле, Коллинс, Шонлау, Штродьек, Жанс, Антви-Адджей (Хольтман, 42), Василиадис, Фридйонссон, Прёгер, Михель (Сабири, 46), Србени
Кёльн: Хорн, Мере, Эхизибуэ, Якобс, Шмиц, Лайстнер, Хектор, Скири, Кайнц, Модест, Ут
Предупреждения: Србени, 34, Фридйонссон, 63
"Кельн" в гостях обыграл "Падерборн"
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