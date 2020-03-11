Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Кельн"

В матче 21-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн".

Чемпионат Германии

21 тур

"Боруссия М" - "Кельн" 2:1

Голы: Эмболо, 32, Мере, 71 (авто.), Ут, 81

Боруссия М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Ляйнер, Штробль, Крамер, Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебаини, 88), Херрман (Хофман, 76), Плеа

Кёльн: Хорн, Мере (Модест, 85), Эхизибуэ, Якобс (Тельманн, 73), Шмиц, Лайстнер, Хектор, Скири, Кайнц (Дрекслер, 66), Кордоба, Ут

Предупреждения: Кайнц, 33, Ут, 84, Тюрам, 88


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Теги: Боруссия М Кельн
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