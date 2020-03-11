Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Кельн"

В матче 21-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн".



Чемпионат Германии



21 тур



"Боруссия М" - "Кельн" 2:1



Голы: Эмболо, 32, Мере, 71 (авто.), Ут, 81



Боруссия М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Ляйнер, Штробль, Крамер, Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебаини, 88), Херрман (Хофман, 76), Плеа



Кёльн: Хорн, Мере (Модест, 85), Эхизибуэ, Якобс (Тельманн, 73), Шмиц, Лайстнер, Хектор, Скири, Кайнц (Дрекслер, 66), Кордоба, Ут



Предупреждения: Кайнц, 33, Ут, 84, Тюрам, 88