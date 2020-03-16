Владелец "Хоффенхайма" назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса

Владелец "Хоффенхайма" Дитмар Хопп рассказал, когда примерно может появиться вакцина от коронавируса.
eurosport.de
Напомним, компания CureVac, большинство акций которой принадлежат Хоппу, уже несколько месяцев работает над созданием вакцины от коронавируса.

"Все зависит от института Пауля Эрлиха. Сначала вакцину нужно протестировать на животных, после чего можно будет на людях. Думаю, осенью она появится, когда, возможно, наступит следующая волна вируса", - цитирует Хоппа Sport1.

Ранее сообщалось, что власти США хотели заплатить компании CureVac большие деньги, чтобы она переехала в США, но получили отказ.

"Я не разговаривал с Трампом, но это исключено", - сказал Хопп.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года.


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Теги: Хоффенхайм Бундеслига Коронавирус
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