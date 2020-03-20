Марио Гётце уйдёт из "Боруссии" в конце сезона

Полузащитник Марио Гётце покинет дортмундскую "Боруссию" ближайшим летом, сообщает The Sun.
Фото: Getty Images
В июне 2020-го года у Гётце заканчивается контракт с "Боруссией", и стороны решили не продлевать соглашение. Причиной этому стало нежелание Гётце идти на снижение зарплаты. Руководство дортмундцев не желает платить большие деньги полузащитнику, который не является игроком основного состава.

Марио Гётце выступал за "шмелей" в период с 2010-го по 2013-й год, а затем перешёл в мюнхенскую "Баварию". Летом 2016-го футболист вернулся обратно в "Боруссию".

В текущем розыгрыше Бундеслиги Марио Гётце забил 3 мяча в 13-ти матчах за "Боруссию".


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Теги: Гетце Боруссия Д Бундеслига
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