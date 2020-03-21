Впервые в истории козёл-талисман "Кёльна" обзавёлся потомством (фото)

У маскота "Кёльна" Хеннеса IX и его подруги Ильзе родились две козочки, информирует пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Кёльн"

Несмотря на то, что козёл-талисман выходит на поле перед всеми домашними матчами "Кёльна" с 1950 года, никто из маскотов ещё не давал потомства.



Козочек Ильзе родила в местном зоопарке, где проживает вместе с Хеннесом с августа 2018 года.



По итогам 25 тура Бундеслиги "Кёльн" идёт на 11-м месте. Когда Хеннес вновь сможет выйти на поле перед матчем команды, неизвестно - Бундеслига приостановлена из-за коронавируса.