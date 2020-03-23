Футболисты дортмундской "Боруссии" отказались от части зарплаты из-за перерыва, связанного с коронавирусом

Игроки "Боруссии" Дортмунд согласились на частичное снижение зарплаты из-за паузы в Бундеслиге по причине распространения коронавируса.
Фото: kicker.de
Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на встречу руководству клуба, согласившись снижение зарплаты на 20% на время паузы в Бундеслиге из-за коронавируса.

Это поможет сохранить работу примерно 850 сотрудникам "Боруссии" в условиях отмены матчей, сообщает Bild.

После 25-ти туров в Бундеслиге "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 4 очка от лидирующей "Баварии".

В настоящий момент сезон в Бундеслиге приостановлен, как и в остальных ведущих европейских чемпионатах, по причине распространения коронавируса.

Вспышка вируса COVID-19 началась в конце прошлого года в китайском Ухане. По актуальным данным число зараженных коронавирусом в мире превысило 380 000 человек. Погибло более 16 500 человек.


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Теги: Боруссия Д Бундеслига Коронавирус
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