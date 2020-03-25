Экс-президент "Баварии": не могу представить трансферы за 100 миллионов в ближайшее время

Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс высказал мнение, что коронавирус повлияет на трансферный рынок.

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"Я не могу представить трансферы за 100 миллионов евро в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не вернутся на прежний уровень еще 2-3 года.



Все страны были затронуты. Вероятно, это будет новый футбольный мир", — цитирует Хенесса Kicker.



В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные европейские чемпионаты.



По актуальным данным в мире зарегистрировано более 470 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 21 000 человек. Выздоровело более 114 000 человек.



Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.