Как сообщает Daily Mail, вполне возможно, что ослабленные ранее карантинные меры в стране будут введены вновь. В связи с этим футбольные и прочие спротивные мероприятия не начнутся 9 мая, как планировалось.
Полиция Германии не поддерживает решение о возобновлении Бундеслиги 9 мая
В Германии известно о 159 912 случаях заражения коронавирусом, 117 400 человек выздоровело, умерло 6 314. Всего в мире более 3,1 млн случаев заболеваний, скончалось более 218 тысяч человек.
РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня. В нашей стране 93 558 случаев заражения коронавирусом, 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва
Дата возобновления чемпионата Германии может быть перенесена из-за нового всплеска случаев заражения COVID-19.
Фото: ТАСС
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