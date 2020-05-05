Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, официально о возобновлении сезона будет объявлено уже завтра. Матчи будут проходить без зрителей и с жесткими ограничениями.
Ранее немецкие власти планировали возобновить сезон 9 мая, однако от этой идеи было решено отказаться по причине всплеска заболеваний коронавирусом.
Отметим, что в чемпионате Германии на момент приостановки было сыграно неполных 25 туров. С отрывом в четыре очка лидирует "Бавария".
Власти Германии приняли решение возобновить футбольный сезон 15 мая
Стало известно, когда будет возобновлена Бундеслига.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!