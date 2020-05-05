Отмечается, что было проделано более 1700 тестов в 36 клубах. 10 анализов оказались положительными. Кто конкретно заражен не разглашается.
- По требованию местных органов здравоохранения в отношении зараженных приняты все соответствующие меры, включая изоляцию, - отмечено в сообщении Бундеслиги.
Футболист и работник гладбахской "Боруссии" заразились коронавирусом
Ранее немецкие власти планировали возобновить сезон 9 числа, однако от этой идеи было решено отказаться по причине всплеска заболеваний коронавирусом. Старт был перенесен на 15 мая.
Власти Германии приняли решение возобновить футбольный сезон 15 мая
Отметим, что в чемпионате Германии на момент приостановки было сыграно неполных 25 туров. С отрывом в четыре очка лидирует "Бавария".
В Германии у 10 футболистов обнаружен коронавирус
Бундеслига огласила результаты проверки на COVID-19 игроков команд первого и второго дивизионов.
Фото: Террикон
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