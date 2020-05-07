Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возобновление Бундеслиги.

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Сегодня было объявлено, что чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая.



— То, что немецкие власти согласились возобновить чемпионат - хорошая новость. Это огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей. Это результат тщательного планирования и конструктивного диалога между футбольными властями и политиками, и я уверен, что Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол со всеми его эмоциями и непредсказуемостью в нашу жизнь. Желаю всем, кто связан с этим, всяческих успехов! — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Бельгии и Франции были досрочно закончены.