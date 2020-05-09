В "Динамо-Дрезден" выявлено 2 случая заражения коронавирусом

После тестирования на COVID-19 в дрезденском "Динамо" обнаружены два новых случая заражения.


Отмечается, что у COVID-положительных нет признаков заболевания.

Теперь команде придется уйти на двухнедельный карантин. "Динамо" не сможет сыграть 17 мая с "Ганновером".

Напомним, ранее руководство Бундеслиги приняло решение возобновить сезон 16 мая. В этот день в рамках 26-го тура Бундеслиги состоится дерби - встреча между дортмундской "Боруссией" и "Шальке-04".

Всего в мире число заразившихся COVID-19 перевалило за 4 миллиона, умерло более 279 тысяч человек.


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Теги: Динамо Дрезден Бундеслига Коронавирус
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