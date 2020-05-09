В "Динамо-Дрезден" выявлено 2 случая заражения коронавирусом

Zwei weitere Corona-F?lle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-t?giger Quarant?ne. Ausf?hrliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ #sgd1953 pic.twitter.com/U3ikjMQX7n— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020
Отмечается, что у COVID-положительных нет признаков заболевания.
Теперь команде придется уйти на двухнедельный карантин. "Динамо" не сможет сыграть 17 мая с "Ганновером".
Напомним, ранее руководство Бундеслиги приняло решение возобновить сезон 16 мая. В этот день в рамках 26-го тура Бундеслиги состоится дерби - встреча между дортмундской "Боруссией" и "Шальке-04".
Всего в мире число заразившихся COVID-19 перевалило за 4 миллиона, умерло более 279 тысяч человек.