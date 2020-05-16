Главный тренер "Баварии": теперь весь мир будет следить за Бундеслигой

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказал свое отношение к возобновлению чемпионата Германии.



Фото: © Global Look Press

"Мы рады, что снова может играть. Правительство оказало нам доверие благодаря хорошей концепции лиги. Теперь весь мир будет следить за Бундеслигой и мы можем стать примером для других чемпионатом.



Матчи без зрителей? Болельщики и эмоции являются центральным элементом футбола. Каждый футболист хотел бы играть на глазах у зрителей. Все команды в этом плане будут в равных условиях. Многое будет зависеть от того, кто лучше всего к этим условиям приспособится. Надеюсь, у нас получится быстро адаптироваться", - приводит слова Флика пресс-служба "Баварии".



Напомним, вчера, 16 мая Бундеслига возобновила сезон.



"Бавария" сегодня в рамках 26-го тура чемпионата страны сыграет на выезде с "Унионом". Встреча начнется в 19:00 мск.