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"Кельн" и "Майнц" оформили результативную ничью

Матч 26-го тура Бундеслиги между "Кельном" и "Майнцем" завершился вничью 2:2.
Фото: твиттер 1. FC Koln
Хозяева открыли счет на 6-й минуте, отличился Марк Ут с пенальти. В первой половине голов больше не состоялось.

Во втором тайме было забито 3 гола. Упрочил преимущество "Кельна" Флориан Кайнц на 53-й минуте. Однако затем гости вырвали ничью усилиями Тайво Авоньи и Пьера Кунде. Игроки забили на 61-й и 72-й минуте соответственно.

Голы: Ут, 6 (пен.), Кайнц, 53, Авонийи, 61, Кунде, 72

"Кельн": Хорн, Каттербах, Лайстнер, Борнау, Шмиц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбечай, 76), Скири, Кайнц (Шиндлер, 71), Тильман (Дрекслер, 46), Ут, Кордоба (Теродде, 83)

"Майнц": Мюллер, Юсте, Кариколь, Ньякат, Кунде (Латца, 83), Баку, Фернандеш (Салаи, 69), Вон (Авонийи, 56), Бутьюс (Баррейро, 83), Куайсон, Онисиво (Буркардт, 84)

Предупреждения: Хектор, 19, Кайнц, 19, Вон, 37, Реджбечай, 87, Скири, 90, Кариколь, 90+3


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Теги: Кельн Майнц Бундеслига
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