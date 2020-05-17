"Кельн" и "Майнц" оформили результативную ничью

Матч 26-го тура Бундеслиги между "Кельном" и "Майнцем" завершился вничью 2:2.

Фото: твиттер 1. FC Koln

Хозяева открыли счет на 6-й минуте, отличился Марк Ут с пенальти. В первой половине голов больше не состоялось.



Во втором тайме было забито 3 гола. Упрочил преимущество "Кельна" Флориан Кайнц на 53-й минуте. Однако затем гости вырвали ничью усилиями Тайво Авоньи и Пьера Кунде. Игроки забили на 61-й и 72-й минуте соответственно.



Голы: Ут, 6 (пен.), Кайнц, 53, Авонийи, 61, Кунде, 72



"Кельн": Хорн, Каттербах, Лайстнер, Борнау, Шмиц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбечай, 76), Скири, Кайнц (Шиндлер, 71), Тильман (Дрекслер, 46), Ут, Кордоба (Теродде, 83)



"Майнц": Мюллер, Юсте, Кариколь, Ньякат, Кунде (Латца, 83), Баку, Фернандеш (Салаи, 69), Вон (Авонийи, 56), Бутьюс (Баррейро, 83), Куайсон, Онисиво (Буркардт, 84)



Предупреждения: Хектор, 19, Кайнц, 19, Вон, 37, Реджбечай, 87, Скири, 90, Кариколь, 90+3