Свернуть все/Развернуть все

Спортивный директор "Боруссии": Гетце покинет команду по окончании сезона

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сказал, что хавбек Марио Гетце не останется в команде.
Фото: белТА
- Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио - очень хороший парень, - цитирует Цорка Sky Sport Deutschland.

В июне у Гетце заканчивается контракт с "Боруссией", и стороны решили не продлевать соглашение. Ранее сообщалось, что причиной этому стало нежелание немца идти на снижение зарплаты. Руководство дортмундцев не желает платить большие деньги полузащитнику, который не является игроком основного состава.

Марио Гетце выступал за "шмелей" в период с 2010 по 2013, а затем перешёл в мюнхенскую "Баварию". Летом 2016-го футболист вернулся в "Боруссию".

В текущем розыгрыше Бундеслиги немец забил 3 мяча в 14-ти матчах за "Боруссию".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гетце Боруссия Д
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джейдон Санчо установил клубный рекорд по ассистам за сезон
Тульский "Арсенал" ведет переговоры о продлении контрактов и выборе тренировочной базы
Источник: "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера 2
Немецкие клубы проводят домашние матчи хуже, чем до приостановки чемпионата на карантин 1
Легионеры "Уфы" прибыли в Россию
"Краснодар" заявил, что в составе нет заболевших коронавирусом. Ранее болезнь перенес Шапи
Кокорин выложил фото с автомобилем за 23 млн рублей 9
"Боруссия Д" выиграла у "Вольфсбурга" в гостях
"Байер" победил "Боруссию" Менхенгладбах
Хеведес не прилетел в Москву, так как опасается за свое здоровье 5
"Спартак" приступил к возобновлению сезона в Тарасовке
У Солтмурада Бакаева коронавирус не диагностирован
Зелимхан Бакаев заражен коронавирусом. У Зобнина антитела 10
Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом 2
"Боруссия М" установила на трибунах своего стадиона 13 тысяч картонных болельщиков
Илич: Николич - очень хороший тренер и человек. В "Олимпии" игроки были расстроены, когда он ушел 2
Спортивный директор "Боруссии": Гетце покинет команду по окончании сезона 1
Кержаков выложил фото в шапочке из фольги: а как вы готовитесь к переходу на 5G? 1
Берг: в Швеции делают меньше тестов, чем в России, поэтому у нас высокий процент смертей 2
"Вольфсбург" примет Дортмунд, "Боруссия М" сыграет с "Байером". Составы на матчи Бундеслиги
Стала известна дата возобновления сезона в чемпионате Испании
Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус 5
Галицкий заявил об отсутствии планов заниматься политической деятельностью 2
Стало известно, когда стартует следующий розыгрыш чемпионата Франции
"Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора 1
Украинский защитник "Урала" Кулаков поддержал заболевшего коронавирусом Погребняка (видео) 1
"Ты будешь всегда в моем сердце". Деспотович попрощался с "Оренбургом" 1
Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"
"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова" 3
Все новости