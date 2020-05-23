Спортивный директор "Боруссии": Гетце покинет команду по окончании сезона

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сказал, что хавбек Марио Гетце не останется в команде.

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- Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио - очень хороший парень, - цитирует Цорка Sky Sport Deutschland.



В июне у Гетце заканчивается контракт с "Боруссией", и стороны решили не продлевать соглашение. Ранее сообщалось, что причиной этому стало нежелание немца идти на снижение зарплаты. Руководство дортмундцев не желает платить большие деньги полузащитнику, который не является игроком основного состава.



Марио Гетце выступал за "шмелей" в период с 2010 по 2013, а затем перешёл в мюнхенскую "Баварию". Летом 2016-го футболист вернулся в "Боруссию".



В текущем розыгрыше Бундеслиги немец забил 3 мяча в 14-ти матчах за "Боруссию".