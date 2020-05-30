Левандовски лидирует в гонке за "Золотую бутсу"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, забивший два гола в матче 29-го тура чемпионата Германии с "Фортуной", возглавил гонку бомбардиров в европейском футболе.



На счету польского футболиста 29 голов. На втором месте идет нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 27 голов. Замыкает тройку форвард "Лейпцига" Тимо Вернер, на счету которого 24 гола.



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, забивший два гола в матче 29-го тура чемпионата Германии с "Фортуной", возглавил гонку бомбардиров в европейском футболе.