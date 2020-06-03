Немецкий футбольный союз не будет наказывать футболистов за жесты в поддержку протестов в США

Стало известно, как футбольное руководство чемпионата Германии будет реагировать на акции игроков.

Фото: Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach

Напомним, на прошлой неделе в США афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате задержания полицейскими. Флойд попытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса, что и стало причиной задержания.Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки.Немецкий футбольный союз считает, что действия отдельных игроков чемпионата имели антирасистскую направленность и были выражением солидарности, поэтому наказывать футболистов нет оснований.Напомним, что игроки "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо и Ашраф Хакими показали на камеру футболки с надписью "Правосудие для Флойда".Игрок "Боруссии М" Маркус Тюрам демонстративно встал на колено по ходу матча.