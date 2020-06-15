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Экс-агент Левандовски: он хотел перейти в "Реал", потому что там играл Роналду

Экс-агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски Цезари Кухарски рассказал, что его бывший клиент хотел перейти в "Реал".
Фото: AFP
- В какой-то момент переговоров он больше не хотел подписывать контракт с "Баварией". Вместо этого он хотел перейти в "Реал", потому что там играл Роналду.

Левандовски закончит карьеру в "Баварии", я бы посоветовал ему поступить так. Он может продолжить бить рекорды, - цитирует агента Futbolownia.

В нынешнем сезоне 31-летний Роберт Левандовски забил 45 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Всего он вышел на поле в составе мюнхенцев 280 раз и оформил 235 мячей.

Левандовски перешел в мюнхенский клуб в 2014 году из дортмундской "Боруссии". Также форвард выступал за польские клубы.


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Теги: Левандовски Бавария Бундеслига Реал Ла Лига
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