Тедеско - о Горецке: я им сильно горжусь. Не удивлен тому, как он прогрессирует

Наставник " Спартака " Доменико Тедеско высказался о полузащитнике "Баварии" Леоне Горецке.

dfb.de

Горецка играл под руководством Тедеско в "Шальке".



"Я им сильно горжусь. Не удивлен тому, как он прогрессирует. В первую очередь это хороший человек, очень профессионален, умен. Тренер распознаёт эти качества мгновенно, как только видит, как он ладит с одноклубниками. И Леон хочет побеждать в каждом матче – это его менталитет, который он передаёт окружающим.



Когда он анонсировал свой переход в "Баварию", мы даже не задумывались отстранить его от команды. Он вел себя идеально", - приводит слова Тедеско Goal.



Горецка в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.