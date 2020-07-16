Тиагу Алькантара продаёт свой дом в Мюнхене

Хавбек Тиагу Алькантара собирается переехать в другой чемпионат.
Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild.de, испанский полузащитник всерьёз намерен покинуть мюнхенскую "Баварию" и выступать в другой европейской топ-лиге.
Ранее была информация, что 29-летний игрок уже попрощался с одноклубниками.
Напомним, что по ходу сезона 2019/2020 Тиагу Алькантара оформил "дубль" с "Баварией": выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.
Сам же испанец провёл за немецкую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами.
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