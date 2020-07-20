Футболисты Бундеслиги признали Гётце главным разочарованием сезона

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце признан главным разочарованием сезона по версии коллег.
Фото: Sky Sports
Как сообщает Kicker, участие в анонимном опросе приняли 270 профессиональных футболистов. За Гётце проголосовали около 30% участников.

Второе место занял голкипер "Шальке-04" Александер Нюбель, который уже перешёл в "Баварию". За него проголосовали 11,5% участников опроса.

В то же время лучшим игроком года футболисты признали форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Второе место занял нападающий "Боруссии" Джейдон Санчо.


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Теги: Гётце Боруссия Д
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