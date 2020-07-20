Как сообщает Kicker, участие в анонимном опросе приняли 270 профессиональных футболистов. За Гётце проголосовали около 30% участников.
Второе место занял голкипер "Шальке-04" Александер Нюбель, который уже перешёл в "Баварию". За него проголосовали 11,5% участников опроса.
В то же время лучшим игроком года футболисты признали форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Второе место занял нападающий "Боруссии" Джейдон Санчо.
Футболисты Бундеслиги признали Гётце главным разочарованием сезона
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце признан главным разочарованием сезона по версии коллег.
Фото: Sky Sports
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!