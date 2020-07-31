- Конечно, я заметил, что стал дольше восстанавливаться. Долгое время мне удавалось компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал с женой и ребёнком по югу Франции и почувствовал, как мне важно находиться рядом с сыном. Футбол внезапно стал для меня таким неважным.
Завершение карьеры - тяжёлый шаг, - цитирует Хеведеса Spiegel.
32-летний немец расторг контракт с "железнодорожниками" в июне этого года. Ранее Хеведес выступал за "Шальке" и "Ювентус". В составе сборной Германии провел 44 матча и забил 2 мяча.
В минувшем сезоне РПЛ защитник в составе "Локомотива" провел 18 матчей. После паузы, связанной с пандемией коронавируса, Бенедикт принял решение не возвращаться в Россию.
Хеведес: футбол внезапно стал для меня неважным
Экс-защитник "Локомотива" и немецкой сборной Бенедикт Хеведес рассказал о своем решении закончить профессиональную карьеру футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
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