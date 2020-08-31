В последний раз Ройс выходил на поле в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера" (2:3), который прошёл 5 февраля текущего года.
В июле немец восстанавился после травмы бедра, но затем вновь получил травму.
Сообщается, что Ройс сможет сыграть в Кубке Германии против "Дуйсбурга" 14 сентября.
Источник: Bild
Ройс тренируется в общей группе. Он не играл 7 месяцев
Полузащитник "Боруссии Дортмунд" Марко Ройс возобновил тренировки в общей группе.
Фото: Global Look Press
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