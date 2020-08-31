Ройс тренируется в общей группе. Он не играл 7 месяцев

Полузащитник "Боруссии Дортмунд" Марко Ройс возобновил тренировки в общей группе.

Фото: Global Look Press

В последний раз Ройс выходил на поле в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера" (2:3), который прошёл 5 февраля текущего года.



В июле немец восстанавился после травмы бедра, но затем вновь получил травму.



Сообщается, что Ройс сможет сыграть в Кубке Германии против "Дуйсбурга" 14 сентября.



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