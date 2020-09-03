Дортмундская "Боруссия" представила выездную форму на новый сезон

Дортмундская "Боруссия" презентовала гостевой комплект формы на сезон 2020/21.

Форма выполнена в черном цвете с желтой полоской по диагонали.В прошлом сезоне Бундеслиги "Боруссия" заняла второе место в турнирной таблице.