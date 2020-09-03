Дортмундская "Боруссия" представила выездную форму на новый сезон Дортмундская "Боруссия" презентовала гостевой комплект формы на сезон 2020/21. Форма выполнена в черном цвете с желтой полоской по диагонали.В прошлом сезоне Бундеслиги "Боруссия" заняла второе место в турнирной таблице. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:46 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Бундеслига Боруссия Д Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5