Популярная рок-группа Metallica поздравила "Баварию" с треблом

Популярная американская метал-группа Metallica поздравила мюнхенскую "Баварию" с тремя титулами в завершившемся европейском сезоне.

Фото: Getty Images

- Поздравляем "Баварию" с тройной победой в этом сезоне, а также Роберта Левандовски и Сержа Гнабри в том, что они стали самым опасным голевым дуэтом в Лиге чемпионов. Это история! Удачи в предстоящем сезоне Бундеслиги, - написала группа в твиттере.



"Бавария" выиграла чемпионат Германии, стала обладателем Кубка страны, а также одержала победу в финале Лиги чемпионов. Таким образом, немецкая команда выиграла три титула в завершившемся сезоне.