Защитник "Айнтрахта" Хинтереггер находится в шаге от повторения антирекорда Бундеслиги по автоголам

Матч 2-го тура Бундеслиги "Герта" - "Айнтрахт" завершился победой гостей со счетом 3:1.

Фото: ФК "Айнтрахт"

В этой встрече защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер отметился автоголом. Для австрийца это был 5-й гол в собственные ворота за время выступлений в Бундеслиге, что является вторым результатом в истории. По 6 автоголов на счету Манфреда Кальцы и Никольче Новески.



Благодаря победе над "Гертой" "Айнтрахт" временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии.



Источник: Gracenote Live