"Баварии" остался один трофей до повторения рекорда "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" выиграла пятый трофей за текущий год и всего на один отстает от рекордного показателя "Барселоны".

Фото: Getty Images

Победив дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2, "Бавария" из Мюнхена стала обладателем Суперкубка Германии. Этот трофей стал для мюнхенцев пятым по счету в текущем календарном году: ранее они выиграли чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.



Но этот показатель не является рекордным: ранее "Барселоне" удавалось выигрывать за год шесть трофеев. "Бавария" имеет шанс догнать "Барсу" в случае победы на клубном чемпионате мира, который запланирован на декабрь 2020 года.



Однако в этом году турнир может быть перенесен на более поздний срок, так как из-за пандемии еще не все конфедерации мира успели доиграть свои международные клубные турниры и выявить представителей на клубном ЧМ. В этом случае мюнхенцы лишатся возможности повторить в 2020 году рекорд "Барселоны".