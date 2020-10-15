"Герта" сообщила о положительном тесте на коронавирус у полузащитника Гендузи

Официальный твиттер "Герты" объявил о положительном тесте на COVID-19 у 21-летнего французского полузащитника Маттео Гендузи.

.@MatteoGuendouzi wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Franzose befindet sich in Quarant?ne. Der 21-J?hrige ist symptomfrei.https://t.co/S9gw1fviA1 ?#HaHoHe pic.twitter.com/VnNopFFH9g — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 15, 2020

Полузащитник берлинской "Герты" и капитан молодежной сборной Франции Маттео Гендузи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает твиттер немецкого клуба. 21-летний француз помещен на карантин без явных симптомов заболевания. 5 октября Гендузи перешел в "Герту" из лондонского "Арсенала" в рамках аренды на один сезон.