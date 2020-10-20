"Какая ситуация с травмой Тиля? Могу сказать, что он уже почти готов играть", - сказал ван Куперен.
Напомним, что Тиль перешел в "Фрайбург" на правах аренды в начале сентября. Его контракт принадлежит московскому "Спартаку".
В текущем сезоне РПЛ 22-летний нидерландец в составе "Спартака" провел 3 матча.
Источник: Sport24
Агент: Тиль почти готов играть
Агент полузащитника "Фрайбурга" Гуса Тиля Фулько ван Куперен рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.
Фото: ФК "Спартак"
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