Француз не отправился с "Баварией" в Дортмунд. Также из защитников мюнхенской команды в этом матче не помогут Никлас Зюле, Альфонсо Дэвис и Танги Ньянзу.
Напомним, что матч "Боруссия Д" - "Бавария" состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по Москве.
Источник: Sport Bild
Павар не поможет "Баварии" в матче с "Боруссией" из-за травмы
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар из-за повреждения пропустит матч с дортмундской "Боруссией" в 7-м туре чемпионата Германии.
Фото: ФК "Бавария"
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