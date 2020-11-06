Павар не поможет "Баварии" в матче с "Боруссией" из-за травмы

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар из-за повреждения пропустит матч с дортмундской "Боруссией" в 7-м туре чемпионата Германии.

Фото: ФК "Бавария"

Француз не отправился с "Баварией" в Дортмунд. Также из защитников мюнхенской команды в этом матче не помогут Никлас Зюле, Альфонсо Дэвис и Танги Ньянзу.



Напомним, что матч "Боруссия Д" - "Бавария" состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по Москве.



Источник: Sport Bild

